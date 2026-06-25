Đưa hàng thiết yếu đến tận nơi làm việc của công nhân

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Co.opmart Gò Công, tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Công đoàn Công ty May Việt Long Hưng tổ chức chương trình bán hàng lưu động phục vụ cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp.

Công nhân Công ty May Việt Long Hưng mua hàng tại nhà máy

Tại chương trình, nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày được đưa đến tận nơi làm việc của người lao động với mức giá ưu đãi. Hoạt động này giúp công nhân thuận tiện mua sắm, tiết kiệm thời gian đi lại, đồng thời tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo.

Đại diện Co.opmart Gò Công cho biết, ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các chương trình bán hàng lưu động còn góp phần thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, đưa hàng Việt chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, nhất là nhóm lao động có thu nhập trung bình và thấp. Hoạt động bán hàng lưu động tại Công ty May Việt Long Hưng là một trong những chương trình thiết thực chăm lo người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và hệ thống phân phối trong đồng hành cùng công nhân, người lao động.

Trước đó, trong năm 2025, các siêu thị Co.opmart tại nhiều địa phương như An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và một số tỉnh khu vực ĐBSCL liên tục phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức các chuyến bán hàng lưu động phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và các khu dân cư tập trung.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thông qua các chuyến bán hàng lưu động, bà con có cơ hội tiếp cận nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa, nước giặt, quần áo và sản phẩm tiêu dùng với mức giá ưu đãi. Nhiều mặt hàng được giảm giá tới 49% so với giá bán thông thường.

ÁNH TUYẾT