Sân chơi hè kết hợp học kỹ năng

Không chỉ là nơi mua sắm, nhiều hệ thống bán lẻ và trung tâm thương mại mở thêm các sân chơi trải nghiệm dành cho trẻ em trong dịp hè, góp phần giúp trẻ vừa vui chơi, vừa rèn luyện kỹ năng và hình thành những thói quen tích cực.

Tại Gia Lai, Co.opmart Quy Nhơn vừa tổ chức hội thi “Siêu đầu bếp nhí”, thu hút đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia. Trong chương trình, các em được trực tiếp trải nghiệm làm sushi dưới sự hướng dẫn của nhân viên siêu thị. Từ những nguyên liệu quen thuộc như cơm, rong biển, trứng, xúc xích, cà rốt..., các em tự tay thực hiện từng công đoạn để hoàn thiện những cuộn sushi mang dấu ấn sáng tạo của riêng mình.

Trong khi đó, Hệ thống Trung tâm thương mại Sense cũng khởi động Hội thi Trạng nguyên Sense xanh mùa 4-2026 dành cho học sinh tiểu học tại các địa phương có trung tâm thương mại Sense hoạt động. Chương trình được phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường tiểu học, hướng đến xây dựng sân chơi học tập gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Theo ban tổ chức, gần 1.000 học sinh đăng ký tham gia hội thi, chia thành 2 bảng: dành cho học sinh lớp 1-2 và lớp 3-5. Các vòng thi diễn ra vào dịp cuối tuần trong tháng 6 và 7, tạo điều kiện để học sinh và phụ huynh cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè. Ngoài phần thi kiến thức, học sinh còn tham gia vẽ tranh, thuyết trình về các giải pháp giảm rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên và xây dựng thói quen sống xanh trong gia đình, nhà trường.

MINH Ý