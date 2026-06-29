Tăng tốc kích cầu tiêu dùng mùa hè

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi sống, trái cây, nước giải khát và sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình tăng mạnh. Ghi nhận tại nhiều siêu thị Co.opmart những ngày gần đây cho thấy, lượng khách đến mua sắm từ sáng sớm khá đông, tập trung vào nhóm hàng tươi sống, rau củ, trái cây theo mùa cùng nhiều sản phẩm gia dụng được giảm giá sâu.

Sức mua sản phẩm trái cây, nông sản, thực phẩm giải nhiệt tăng mạnh tại Co.opmart

Thực phẩm tươi sống dẫn dắt sức mua

Từ hơn 8 giờ sáng, khu vực thực phẩm tươi sống tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) đã nhộn nhịp người mua. Các quầy rau xanh, trái cây, thủy hải sản liên tục được nhân viên bổ sung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhiều người lựa chọn đi chợ sớm nhằm mua được thực phẩm vừa tươi ngon vừa hưởng các chương trình ưu đãi trong khung giờ buổi sáng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (phường Bến Thành, TPHCM) cho biết, những ngày nghỉ hè, các con ở nhà nhiều hơn nên gia đình thường chuẩn bị nhiều bữa ăn hơn. Thay vì mua thực phẩm ở nhiều nơi, chị chọn mua tại siêu thị vì vừa đảm bảo chất lượng, vừa có nhiều chương trình giảm giá. “Tôi thích nhất là các chương trình giảm giá thực phẩm tươi sống vào buổi sáng. Cá, rau, trái cây đều rất tươi, giá lại thấp hơn nên tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho bữa cơm gia đình”, chị Mai chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhiều mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều như cá ngừ bò, cá nục, các loại rau cải, rau muống, mồng tơi cùng quýt đường Co.op Select. Đặc biệt, chương trình mua 1 tặng 1 đối với nhiều loại rau xanh giúp lượng tiêu thụ tăng đáng kể ngay từ đầu ngày. Không chỉ thực phẩm tươi sống, nhóm trái cây mùa hè cũng ghi nhận sức mua tích cực khi nhiều loại trái cây được giảm giá từ 20%-40%. Đây đều là sản phẩm được các gia đình ưu tiên lựa chọn trong mùa nắng nóng nhờ nhu cầu bổ sung vitamin, giải nhiệt và chế biến các món ăn, thức uống.

Theo nhiều khách hàng, việc siêu thị tổ chức các chương trình ưu đãi vào khung giờ buổi sáng cũng góp phần thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì đi chợ truyền thống, nhiều gia đình lựa chọn đến siêu thị từ sớm để vừa mua được thực phẩm chất lượng, vừa chủ động lựa chọn nhiều mặt hàng.

Đa dạng hàng hóa, nhiều khuyến mãi

Không chỉ tập trung vào nhóm thực phẩm, các chương trình khuyến mãi mùa hè tại hệ thống Co.opmart còn mở rộng sang nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và gia dụng với mức giảm giá đến 40%. Các mặt hàng được nhiều khách hàng quan tâm gồm nước giặt, sữa hạt, đồ ăn nhanh, đồ gia dụng, nồi inox, bình đun siêu tốc… Trong đó, nhiều sản phẩm có mức giảm từ vài chục ngàn đến 200.000 đồng/sản phẩm, đặc biệt dành cho khách hàng thành viên các hạng Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim.

Anh Trần Quốc Hưng (phường Tân Thuận, TPHCM) cho biết, ngoài mua thực phẩm, gia đình thường tranh thủ mua thêm sản phẩm tiêu dùng khi siêu thị có chương trình ưu đãi. “Thay vì mua từng món nhỏ lẻ, tôi thường mua luôn nước giặt, đồ dùng nhà bếp hoặc thực phẩm dự trữ khi giảm giá. Tính ra mỗi lần mua sắm cũng tiết kiệm được vài trăm ngàn đồng”, anh Hưng nói.

Theo đại diện Saigon Co.op, mùa hè luôn là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nhất là đối với nhóm thực phẩm tươi sống, trái cây, đồ uống và sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình. Vì vậy, doanh nghiệp chủ động phối hợp với nhà cung cấp để tăng nguồn hàng, chuẩn bị lượng dự trữ lớn, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm chia sẻ chi phí với người tiêu dùng.

Thực thế cho thấy, hiện Saigon Co.op đang ưu tiên các chương trình giảm giá trực tiếp vào những nhóm hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hàng ngày và sinh hoạt gia đình. Bên cạnh việc duy trì nguồn cung ổn định, hệ thống cũng tăng cường kết nối với các vùng sản xuất trong nước để đưa nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống đạt chất lượng đến người tiêu dùng với mức giá cạnh tranh. Xu hướng tiêu dùng hiện nay cho thấy, khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng như chương trình ưu đãi thiết thực. Vì vậy, ngoài việc đa dạng hóa danh mục hàng hóa, Saigon Co.op tiếp tục mở rộng chương trình dành cho khách hàng thành viên, giúp người tiêu dùng được hưởng nhiều quyền lợi hơn khi mua sắm thường xuyên.

Ghi nhận tại nhiều điểm bán cho thấy, các chương trình kích cầu đang góp phần duy trì sức mua của thị trường trong mùa hè. Bên cạnh yếu tố giá cả, việc đa dạng nguồn hàng, liên tục bổ sung các sản phẩm theo mùa và đảm bảo chất lượng thực phẩm cũng là những yếu tố được người tiêu dùng đánh giá cao. Đây được xem là động lực giúp hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục thu hút khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, ưu tiên những sản phẩm tươi ngon, an toàn và có giá trị sử dụng cao cho bữa cơm gia đình

HẠNH NHUNG