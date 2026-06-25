Tiêu dùng thông minh

Kết nối đầu ra cho sản phẩm sen và nông sản Đồng Tháp

SGGP

Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần III năm 2026, Co.opmart Cao Lãnh đã tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm sen, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và nông sản Đồng Tháp do Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện Co.opmart Cao Lãnh đã trao đổi, kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm tìm kiếm cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại. Các nhóm sản phẩm được quan tâm gồm sản phẩm từ sen, sản phẩm OCOP cùng các mặt hàng rau, củ, quả thế mạnh của Đồng Tháp.

Ông Thái Quốc Đạt Thành, Giám đốc Co.opmart Cao Lãnh, cho biết, việc kết nối trực tiếp với các đơn vị sản xuất giúp hệ thống bán lẻ nắm bắt tốt hơn nguồn cung, chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường, tạo điều kiện để nông sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Thông qua hoạt động này, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Với mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, hệ thống ưu tiên quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP của Đồng Tháp.

PHƯƠNG ANH

Từ khóa

Saigon Co.op OCOP Hệ thống bán lẻ Sen Đồng Tháp Cơ sở sản xuất Hợp tác xã Nông sản Cầu nối Đạt tiêu chuẩn TDTM

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