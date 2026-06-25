Tiêu dùng thông minh

Mở thêm điểm nhận diện hàng Việt tại Đắk Lắk

SGGP

Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa vừa phối hợp với Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai trương “Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tỉnh Đắk Lắk”, nhằm quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến người tiêu dùng.

Hoạt động nằm trong chương trình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Công thương và UBND tỉnh Đắk Lắk. Điểm trưng bày được bố trí ngay tại khu vực mua sắm của siêu thị, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Theo ban tổ chức, mô hình này không chỉ giúp nâng cao nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm Việt mà còn thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc đưa các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP vào không gian trưng bày tại siêu thị góp phần giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo.

Thông qua chương trình, Co.opmart tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng hành các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường nội địa.

MINH THY

Từ khóa

UBND tỉnh Đắk Lắk OCOP Co opmart Cuộc vận động Công ty trong nước Siêu thị Trưng bày Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt TDTM

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