CSGT TPHCM khởi tố 6 vụ tai nạn giao thông

Ngày 5-8, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ đầu năm 2024 tới nay, đơn vị đã khởi tố 6 vụ án hình sự vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ và đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trong số đó có nhiều vụ điển hình của hành vi phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn, ngược chiều, lái xe quá thời gian quy định…

Điển hình, khoảng 5 giờ 40 ngày 4-6, ông V.P. (sinh năm 1985) lái xe đầu kéo biển số 70H-04… kéo theo rơ moóc đi làn đường dành cho xe ô tô trên Quốc lộ 22 hướng cầu vượt An Sương về cầu An Hạ. Khi tới điểm giao đường Bà Triệu (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) do không chú ý quan sát đã va chạm liên hoàn 4 xe ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 4-6 trên Quốc lộ 22 giao với đường Bà Triệu (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)

Qua điều tra, Phòng PC08 nhận thấy nguyên nhân vụ TNGT là do ông P. lái xe ô tô đầu kéo liên tục quá 4 giờ (từ 22 giờ 30 ngày 3-6 đến 5 giờ 40 ngày 4-6 là hơn 7 giờ) nên buồn ngủ, không quan sát phía trước dẫn tới đụng liên hoàn 4 xe ô tô. Vụ việc khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng và thiệt hại hơn 471 triệu đồng.

CSGT TPHCM xác định hành vi của ông P. có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 2-8, Phòng PC08 đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra.

Với các vụ TNGT gây chết người hoặc thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên; gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ từ 61% đến 121% thì người gây TNGT bị khởi tố. Với chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi có liên quan đến vụ TNGT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Một vụ khác, khoảng 13 giờ 40 ngày 17-4, ông N.T. (sinh năm 1982) lái xe ô tô trộn bê tông đi trên Quốc lộ 1 hướng cầu vượt Trạm 2 về Đại học Nông Lâm. Khi xe đến gần trụ điện T221L Quốc lộ 1 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) rẽ phải vào đường nhánh hướng về cổng Đại học Nông Lâm thì va chạm xe máy do anh V.T. (sinh năm 2004) điều khiển cùng chiều.

Vụ TNGT xảy ra vào ngày 17-4 trên Quốc lộ 1 giữa xe trộn bê tông và xe máy

Vụ va chạm khiến xe máy bị hư hỏng, anh T. bị thương nặng. Qua giám định, anh T. có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71%. Qua điều tra, CSGT nhận định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) là do ông N.T. lái xe ô tô trộn bê tông chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn.

CHÍ THẠCH