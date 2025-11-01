Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM vào top 100 toàn cầu

Sáng 1-11, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Bộ KH-CN phối hợp với Sở KH-CN TPHCM tổ chức hội thảo về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2025 và phổ biến chính sách mới về đầu tư mạo hiểm.

Báo cáo tại hội thảo, đại diện của Sở KH-CN cho biết, trong năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM được đánh giá sôi động, đa dạng và có quy mô lớn.

Hiện nay, TPHCM có khoảng 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tập trung trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử, công nghệ tài chính, nông nghiệp công nghệ…

Thành phố đã đề ra mục tiêu là đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu vào năm 2030, dựa trên ba trụ cột chính: hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm là động lực mới để phát triển thành phố và đất nước. Từ nay đến cuối năm 2025, TPHCM đang hoàn thiện 2 đề án: Xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm vóc quốc tế, giai đoạn đến năm 2030; hoàn thiện đề án thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm", theo Giám đốc Sở KH - CN TPHCM Lâm Đình Thắng.

Hội thảo cũng đã phổ biến nội dung Nghị định số 264/2025/NĐ-CP về Quỹ đầu tư mạo hiểm Quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương. Các đại biểu phân tích về cơ chế vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm, tầm quan trọng của việc liên kết vùng trong hệ sinh thái sáng tạo, vai trò then chốt của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, giai đoạn 2025 - 2030.

Theo TS Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH-CN), việc nghiên cứu, xây dựng chính sách mới là rất quan trọng. Việt Nam đã có nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện, hoạt động kết nối hỗ trợ để xây dựng hệ sinh thái, nhưng việc hỗ trợ đầu tư vẫn chưa mang lại hiệu quả, vốn đầu tư mạo hiểm của Việt Nam vẫn đứng sau 3 nước Đông Nam Á là Singapore, Indonesia và Malaysia.

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, tổ chức ươm tạo, trường đại học và quỹ đầu tư. Trong đó, các chương trình đào tạo, ươm tạo đổi mới sáng tạo được xác định là công cụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực và tinh thần khởi nghiệp cho cộng đồng startup tại TPHCM.

