Vinh danh 10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2025

Tối 29-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc.

10 nhà khoa học trẻ đoạt giải thưởng năm nay đều có thành tích vượt trội, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế và có chỉ số trích dẫn lớn; đoạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi KH-CN uy tín trong và ngoài nước.

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2025

Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa có 3 cá nhân; công nghệ y - dược: 2 cá nhân; công nghệ sinh học: 1 cá nhân; công nghệ môi trường: 2 cá nhân; công nghệ vật liệu mới: 2 cá nhân.

Được vinh danh tại lễ trao giải, TS Lê Duy Dũng (Trường Đại học VinUni) nổi bật với công trình tìm kiếm quy trình tổng hợp hóa học thân thiện môi trường bằng trí tuệ nhân tạo và hệ thống robot tự động.

TS Vũ Thái Học (Trường Đại học Thủ Dầu Một) với công trình “Hệ thống đa truy cập không trực giao gói tin ngắn dựa trên bề mặt phản xạ thông minh”.

TS Lê Quốc Việt (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) với công trình nghiên cứu về phát triển hệ phân phối thuốc từ vật liệu sinh học ứng dụng liệu pháp quang nhiệt và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư và bệnh tự miễn, tiền đề phát triển các vaccine thế hệ mới…

Trao Giải thưởng Quả cầu vàng 2025 cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc

Mỗi cá nhân đoạt giải thưởng được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, Cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng kèm theo.

Giải thưởng KH-CN Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ KH-CN trao hàng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân là những tài năng trẻ không quá 35 tuổi.

Trao Giải thưởng Nữ sinh KH-CN Việt Nam năm 20ọa

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng Nữ sinh KH-CN Việt Nam năm 2025 cho 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

20 nữ sinh viên nhận Giải thưởng Nữ sinh KH-CN Việt Nam năm 2025

BÍCH QUYÊN