Khoa học công nghệ

Nâng cao năng lực quản lý về KH-CN, chuyển đổi số cho công chức TPHCM

SGGPO

Sáng 30-10, Sở KH-CN TPHCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 168 ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở KH-CN TPHCM
Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Sở KH-CN TPHCM

Hội nghị tập huấn được tổ chức trong hai ngày (30-10 và 6-11) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp cơ sở để vận hành hiệu quả mô hình quản lý mới. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang triển khai các nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực KH-CN và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

“Với tinh thần học tập nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu…”, ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.

Chương trình tập huấn được thiết kế chuyên sâu, bám sát thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Các học viên sẽ được cập nhật các quy định mới, hướng dẫn chi tiết thủ tục hành chính mới như quy trình thành lập tổ chức KH-CN, sở hữu trí tuệ và quản lý công nghệ cao.

Các công chức tham dự hội nghị tại điểm cầu xã Phú Giáo

Một nội dung quan trọng khác là nghiệp vụ quản lý nhà nước về dự án đầu tư công và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cấp xã, phường.

Trong những năm gần đây, TPHCM đã khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số hàng đầu của cả nước. Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, TPHCM đạt tổng điểm 59,33, xếp thứ hai toàn quốc.

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025, Việt Nam đứng thứ 44, trong đó TPHCM giữ vai trò đầu tàu quan trọng góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

BÁ TÂN

