Cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng "hỗn loạn" trên không gian mạng

Dự tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Kim Minh (phường Vườn Lài) nêu bức xúc về tình trạng "hỗn loạn" trên không gian mạng. Cử tri cho rằng, nhiều clip khoe lối sống phản cảm, ăn chơi sa đọa, bạo lực, thậm chí kích động trộm cắp, giết người tràn lan trên mạng xã hội đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên và gây bất an cho người dân.

Bên cạnh đó, các hành vi lừa đảo qua mạng; tung tin sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng công nghệ cắt ghép AI ngày càng tinh vi, làm dấy lên lo ngại trong nhân dân. Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện pháp luật, siết chặt hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xây dựng môi trường lành mạnh trên không gian mạng.

Cử tri Lê Kim Minh bày tỏ lo lắng trước các nội dung xấu độc trên mạng xã hội

Cử tri Vũ Văn Giáp (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng thiếu bãi giữ xe nghiêm trọng tại các khu vực trung tâm thành phố. Theo ông, mặc dù đã có quy hoạch một số bãi xe ngầm nhưng thực tế triển khai còn rất hạn chế, dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan và bức xúc trong nhân dân. Ông kiến nghị cần có chính sách cụ thể, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hệ thống bãi giữ xe ngầm, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, lịch sự.

Cử tri Phan Minh Tiết (phường Diên Hồng) thì bày tỏ quan tâm đến vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, để chính sách đi vào thực tiễn.

Cử tri 3 phường dự hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những kiến nghị liên quan Luật An ninh mạng, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường… của cử tri.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sẽ kiến nghị với Đoàn ĐBQH TPHCM để có văn bản gửi UBND TPHCM xem xét đầu tư xây dựng bãi giữ xe ngầm tại khu vực trung tâm; đồng thời quan tâm hoàn thiện hạ tầng văn hóa - xã hội ở các phường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển, đi lại, sinh hoạt của người dân.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Theo ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, từ ngày 1-7, TPHCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau gần 90 ngày triển khai, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đã đảm bảo công tác phục vụ người dân. Dù có những thời điểm còn chưa thật sự thông suốt, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự trân trọng khi cử tri đã chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới.

“Điều đáng mừng là đến nay chưa có phản ánh phiền hà nào từ phía người dân về hoạt động phục vụ của chính quyền. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý cử tri đã chia sẻ, đồng hành cùng thành phố để mô hình mới hoạt động hiệu quả", ĐB Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ.

