Phường Tân Uyên tiếp nhận 190 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội và khuyến học

Sáng 19-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên (TPHCM) đã tổ chức tiếp nhận 190 triệu đồng từ các đơn vị tài trợ nhằm phục vụ công tác an sinh xã hội và khuyến học trên địa bàn.

Tiếp nhận hỗ trợ cho học bổng của địa phương

Trong đó, một chi nhánh ngân hàng đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Dịp này, phường cũng tiếp nhận thêm 140 triệu đồng từ một chi nhánh ngân hàng khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp nhận hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ khó khăn

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Nguyễn Ngọc Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên, trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống người dân. Bà Mai khẳng định, nguồn kinh phí sẽ được triển khai đúng mục đích, công khai, minh bạch và kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng.

VĂN CHÂU