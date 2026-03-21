Cử tri TPHCM kỳ vọng vào đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Sau khi kết quả bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố, nhiều cử tri TPHCM bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời kỳ vọng đội ngũ đại biểu trúng cử phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

ThS ĐINH HOÀNG HÀ, Giám đốc Quốc gia Học viện Hanbridge Singapore, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM:

Lắng nghe người dân, nâng cao hiệu quả thực thi

Qua quan sát, tôi đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của TPHCM lần này.

Cuộc bầu cử được triển khai dân chủ, đúng pháp luật, an toàn với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, đạt trên 99%. Điều này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của người dân vào các đại biểu.

Tôi kỳ vọng TPHCM sẽ có những bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới. Hiện nay, nhiều chủ trương, định hướng lớn đang được triển khai đúng hướng. Dù vậy, vẫn còn khoảng cách nhất định giữa “kế hoạch” và “kết quả thực tế”.

Do đó, tôi mong rằng các đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn 3 yếu tố cốt lõi: lắng nghe người dân, nâng cao hiệu quả thực thi (có thể đo lường được) và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Tôi đề xuất TPHCM đẩy mạnh quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và công nghệ, tăng tốc chuyển đổi số trong quản lý đô thị để nâng cao hiệu quả điều hành. Bên cạnh đó, thành phố cần triển khai chính sách đi kèm cơ chế thực thi rõ ràng, gắn với chỉ tiêu cụ thể (KPI), thời hạn hoàn thành và trách nhiệm cá nhân. Đây là hướng đi TPHCM cần đẩy mạnh để người dân có thể theo dõi, giám sát một cách minh bạch.

Cùng với đó là xây dựng văn hóa tuân thủ và đồng thuận xã hội. Khi chính sách hợp lý, minh bạch, người dân sẵn sàng tuân thủ. TPHCM có thể phát huy điều này thông qua truyền thông chính sách hiệu quả và tăng cường đối thoại với người dân… Nếu nâng cao năng lực thực thi theo hướng hiện đại, minh bạch, TPHCM hoàn toàn có thể vươn lên trở thành đô thị hàng đầu khu vực.

Ông DƯƠNG QUANG THUẬN, Bí thư Chi bộ khu phố 65, phường Bình Trị Đông, TPHCM:

Giúp TPHCM phát triển vững chắc 3 vùng động lực kinh tế

Qua danh sách 125 đại biểu trúng cử lần này có thể thấy sự đa dạng, đại diện nhiều thành phần, lĩnh vực và địa bàn, từ cơ sở đến thành phố.

Trong đó có đại diện các tôn giáo, dân tộc; đặc biệt, nhiều đại biểu là các quản lý doanh nghiệp, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ.

Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nếu phát huy tốt vai trò, tiếng nói và trách nhiệm của các đại biểu trong HĐND, sẽ giúp TPHCM phát triển vững chắc 3 vùng động lực kinh tế, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội số, giúp thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Các đại biểu trúng cử đều xây dựng chương trình hành động bám sát thực tiễn địa phương, lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

Nếu được triển khai tốt, tôi tin tưởng TPHCM sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra.

Bà TRẦN THỊ ĐẸP, Hội thẩm nhân dân TAND TPHCM cơ sở 2, cử tri phường Phú Lợi:

Các chính sách hỗ trợ công nhân, nông dân

Kỳ bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển chung của thành phố.

Kết quả bầu cử đã lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến các đại diện của công nhân lao động, nông dân - những lực lượng đông đảo, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò đại diện, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của người dân, nhất là công nhân lao động và nông dân.

Đồng thời, đề xuất các chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, quyết nghị thiết thực nhằm nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững tại các địa bàn cơ sở.

Ông NGUYỄN HỮU HẠNH, người dân khu phố 40, phường Thủ Đức:

Tập trung chăm lo an sinh xã hội và môi trường

Thời gian qua, tôi theo dõi khá kỹ quá trình vận động bầu cử và chương trình hành động của từng người ứng cử.

Tôi cho rằng kết quả bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là sự lựa chọn có cân nhắc của cử tri.

Đa số người trúng cử đều xây dựng chương trình hành động có chiều sâu, không dừng ở những cam kết chung chung mà đi thẳng vào các vấn đề thiết thực như: cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hạ tầng đô thị, chăm lo an sinh xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhiều chương trình hành động thể hiện rõ sự am hiểu thực tiễn địa bàn, có giải pháp cụ thể, lộ trình rõ ràng, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của người ứng cử.

Điều đó tạo cho cử tri chúng tôi niềm tin rằng các đại biểu không chỉ “hứa” mà sẽ “làm”, gắn bó với dân, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.

Ông TRẦN THÍCH, dân tộc Hoa, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm:

Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục

Tôi mong muốn các đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm đề xuất, giám sát để thành phố duy trì hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người Hoa.

Tôi cũng mong thành phố tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và hỗ trợ các câu lạc bộ ca múa nhạc, lễ hội truyền thống của người Hoa nói riêng.

Ngoài ra, thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục, đặc biệt là mở rộng mô hình song ngữ Việt - Hoa trong một số trường học cộng đồng để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hội nhập tốt hơn.

Bà HUỲNH NGUYỄN GIA HÂN, cử tri xã Long Điền:

Mong du lịch biển phát triển và đời sống ngư dân cải thiện

Danh sách đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới có nhiều gương mặt có trình độ, kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, tôi kỳ vọng các đại biểu HĐND trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến du lịch biển và đời sống ngư dân.

Du lịch biển TPHCM hiện còn nhiều tiềm năng nhưng phát triển chưa bền vững, thiếu đầu tư đồng bộ và chưa tạo được sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Mong rằng các đại biểu sẽ thúc đẩy các chính sách vừa phát triển du lịch biển theo hướng lâu dài, vừa cải thiện điều kiện sống cho ngư dân, để vùng biển thực sự phát huy được giá trị.

Đoàn viên NGUYỄN HỒNG THÙY DƯƠNG, phường Long Nguyên:

Trông đợi những quyết sách đột phá

Tôi tin tưởng đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là những người có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và kinh nghiệm thực tiễn. Điều này tạo niềm tin để HĐND thành phố hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến chuyển đổi số, việc làm cho thanh niên và môi trường xanh sạch đẹp an toàn cho thành phố; HĐND thành phố sẽ có nhiều quyết sách đột phá hơn, giải quyết các vấn đề bức thiết như kẹt xe, ngập nước, y tế và giáo dục; quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là các khu vực ngoại thành; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

NHÓM PV