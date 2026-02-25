TPHCM hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Quốc hội tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành văn bản triển khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhân dân tích cực tham gia.

Cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc thi được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử và lan tỏa tinh thần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 27-2 đến ngày 15-3-2026 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (https://baocaovien.vn), Báo Đại Biểu Nhân Dân (https://daibieunhandan.vn) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 tuần thi. Tuần thi thứ nhất diễn ra từ sáng 27-2 đến hết ngày 8-3-2026. Tuần thứ hai diễn ra từ 0 giờ ngày 9-3 đến hết ngày 15-3-2026. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn).

Đối tượng dự thi là tất cả báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước đều được tham gia dự thi.

Để cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban Xây dựng Đảng đảng ủy xã, phường tham mưu lãnh đạo đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi, gắn link liên kết cuộc thi trên trang Thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tìm hiểu, tham gia.

Cùng với đó, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi.

Ngoài ra, cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi; đăng tải thông tin của cuộc thi trên hệ thống trang tin, app của đơn vị.

THU HOÀI