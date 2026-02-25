Vĩnh Long: Khởi công bờ kè nằm trong gói thầu 4.000 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: HÒA NGHĨA

Tham dự lễ khởi công có ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đây là hạng mục thuộc Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long trước đây. Dự án trọng điểm này nhằm nâng cấp hạ tầng và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho khu vực đô thị trung tâm.

Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long gồm 4 hợp phần: quản lý rủi ro lũ lụt và vệ sinh môi trường; phát triển hành lang chiến lược đô thị; phát triển khu tái định cư; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị. Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và giảm nguy cơ ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm thành phố Vĩnh Long (nay là các phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh và Thanh Đức).

Dự án thuộc nhóm A, được đầu tư theo hình thức cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới. Nguồn vốn gồm vốn vay IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng trong nước, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2028.

Toàn dự án có 13 gói thầu xây lắp. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng và triển khai thi công 5 gói thầu.

Hiện chủ đầu tư tiếp tục khởi công gói thầu VL2-PW-1.8: xây dựng kè sông Long Hồ, thuộc hợp phần 1, với chiều dài tuyến hơn 2.405m. Gói thầu này có giá trị hợp đồng hơn 224,4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 615 ngày, từ 25-2-2026 đến 30-10-2027.

Đối với 7 gói thầu còn lại, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng, trao thầu trong quý 2-2026.

TÍN HUY