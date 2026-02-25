Gia Lai: Kiểm tra hiện tượng "thủy triều đỏ" ở ven biển Tam Quan

Trong ngày 24 và 25-2, khu vực này vẫn xuất hiện vệt nước đỏ rộng hàng chục mét sát bãi cát và tuyến kè chắn sóng Tam Quan. Một số người dân cho biết hiện tượng này đã xuất hiện nhiều tháng.
Theo bà Nguyễn Thị Ch. (người dân ở phường Hoài Nhơn Bắc), có thể do phần đất đỏ ven biển bị bão số 13 tháng 11-2025 đánh sập, bùn đất sạt lở hòa vào nước biển.
Nhiều người dân bày tỏ lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nguồn hải sản gần bờ.
Trao đổi với báo chí, ông Phan Ngọc Tuân, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Hoài Nhơn Bắc thông tin, địa phương đã cử lực lượng chuyên môn kiểm tra. Theo nhận định ban đầu có thể là hiện tượng “thủy triều đỏ” do tảo biển nở hoa, song cần tiếp tục xác minh vì đây là lần đầu ghi nhận nước biển đổi màu đỏ như vậy.
“Thủy triều đỏ” là hiện tượng tảo phát triển dày đặc ở biển, cửa sông hoặc nước ngọt làm nước đổi màu đỏ, hồng, tím hoặc xanh. Tùy loài, tảo có thể sinh độc tố, làm giảm oxy, gây chết cá và sinh vật biển, ảnh hưởng sức khỏe con người nếu sử dụng hải sản nhiễm độc.