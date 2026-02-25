Xã hội

Gia Lai: Kiểm tra hiện tượng "thủy triều đỏ" ở ven biển Tam Quan

Vừa qua, nhiều người dân và du khách đến bãi biển Tam Quan, thôn Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) lo lắng khi ven bờ xuất hiện dải nước biển màu đỏ.

Trong ngày 24 và 25-2, khu vực này vẫn xuất hiện vệt nước đỏ rộng hàng chục mét sát bãi cát và tuyến kè chắn sóng Tam Quan. Một số người dân cho biết hiện tượng này đã xuất hiện nhiều tháng.

641287994_34274539135525547_8600758545245430671_n.jpg
Dải nước biển ven bờ trở màu đỏ khiến nhiều người dân chú ý, lo ngại ở ven biển Tam Quan. Ảnh: QUIN QUIN

Theo bà Nguyễn Thị Ch. (người dân ở phường Hoài Nhơn Bắc), có thể do phần đất đỏ ven biển bị bão số 13 tháng 11-2025 đánh sập, bùn đất sạt lở hòa vào nước biển.

Nhiều người dân bày tỏ lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nguồn hải sản gần bờ.

z7560245786797_fdd77fbebe32c9c5d9739759942da29d.jpg
Hiện tượng nước biển trở màu đỏ ở bãi biển Tam Quan những ngày qua

Trao đổi với báo chí, ông Phan Ngọc Tuân, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Hoài Nhơn Bắc thông tin, địa phương đã cử lực lượng chuyên môn kiểm tra. Theo nhận định ban đầu có thể là hiện tượng “thủy triều đỏ” do tảo biển nở hoa, song cần tiếp tục xác minh vì đây là lần đầu ghi nhận nước biển đổi màu đỏ như vậy.

z7560245794875_d5d3438b81ead629683d5b476177cd9d.jpg
Nhiều ngư dân bày tỏ lo lắng về dải nước biển màu đỏ này

“Thủy triều đỏ” là hiện tượng tảo phát triển dày đặc ở biển, cửa sông hoặc nước ngọt làm nước đổi màu đỏ, hồng, tím hoặc xanh. Tùy loài, tảo có thể sinh độc tố, làm giảm oxy, gây chết cá và sinh vật biển, ảnh hưởng sức khỏe con người nếu sử dụng hải sản nhiễm độc.

NGỌC OAI

