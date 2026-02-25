Nhiều khu vực ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa rào và mưa diện rộng

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, sáng 25-2, do tác động của rãnh gió Tây kết hợp gió Đông ẩm tầng thấp, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa rào và mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, các địa phương và khu vực đã có mưa như: khu vực phía Tây các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, phía Nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến trưa và chiều 25-2, vùng mưa sẽ mở rộng ra các tỉnh ở Đông Bắc bộ, những nơi còn lại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa phùn, mưa nhỏ.

Hà Nội mưa rào từ đêm 24 đến sáng 25-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cho biết, nguyên nhân mưa diện rộng ở phía Bắc là do hội tụ ẩm trên cao (khoảng 3.000-5.000m) hoạt động mạnh, kết hợp gió Đông ẩm tăng cường ở tầng thấp, làm gia tăng độ ẩm không khí. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày 25-2 phổ biến dưới 24 độ C. Do độ ẩm ở mức cao, tình trạng nồm ẩm diễn ra trên diện rộng.

Từ Quảng Trị vào phía Nam, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay cơ bản ổn định. Phía Bắc Quảng Trị có thể mưa rào cục bộ, các địa phương còn lại ít mưa, ban ngày có nắng.

Tây Nguyên ngày 25-2 trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31 độ C. Ban đêm, Tây Nguyên có nơi 17-20 độ C.

Khu vực Nam bộ ngày 25-2 mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của nhiễu động khí quyển ở khu vực phía Nam, từ ngày 26 đến 27-2, Nam bộ xác suất cao có mưa trái mùa, mưa rào, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo.

PHÚC VĂN