TPHCM: Sẵn sàng tại khu vực bầu cử sớm

Để đảm bảo ngày bầu cử sớm tại các khu vực đặc thù diễn ra chu đáo, TPHCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ từng khâu.

Ngày mai (26-2), 4 khu vực tại TPHCM sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm, thuộc các phường: Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn.

Các bộ phận phụ trách kiểm tra kỹ lưỡng tại điểm bầu cử, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, với đặc thù, tính chất công tác, nhiệm vụ là những đơn vị có lịch trình làm việc trên biển kéo dài, phải thực hiện các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển nên không thể vào đất liền thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15-3.

Điểm bầu cử tại Ga hàng không Sân bay Vũng Tàu

Do đó, TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn với khoảng gần 4.500 cử tri thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Lữ đoàn 125, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Các cử tri này thực hiện quyền bỏ phiếu vào ngày 26-2 (sớm hơn 17 ngày).

Khu vực cử tri viết phiếu bầu

Điểm chung tại 4 khu vực là tinh thần chủ động, chặt chẽ trong tổ chức. Từ chuẩn bị chính đến các phương án dự phòng, mọi khâu đều hướng đến mục tiêu chung: bảo đảm để mỗi cử tri, dù làm nhiệm vụ ở đâu, cũng được thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Khu vực bỏ phiếu bầu tại phường Tam Thắng

Ghi nhận những ngày qua, tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm được triển khai chặt chẽ, chu đáo, mọi khâu đều được rà soát kỹ lưỡng, từ danh sách cử tri, nhân sự tổ bầu cử đến cơ sở vật chất phục vụ bỏ phiếu... Tất cả đã sẵn sàng cho việc tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực này theo kế hoạch, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cử tri trong điều kiện đặc thù.

THU HƯỜNG - VĂN MINH