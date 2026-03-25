Cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 7 tầng

Tận dụng “thời gian vàng” và lối thoát nạn khẩn cấp kịp thời, một số người dân đã cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội vào tối 24-3.

Video người dân phá mái tôn cứu người mắc kẹt

Đêm 24-3, Công an TP Hà Nội thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ cháy (khoảng hơn 18 giờ), tiếp nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 và khu vực số 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, đội chữa cháy khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy lớn tại tầng lửng, nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên, có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh; 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn; 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy, nơi lực chức năng cứu những người mắc kẹt

Đến 18 giờ 18 phút, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng người dân đã cứu được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già, 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai thăm hỏi gia đình người bị nạn và lực lượng tại chỗ hỗ trợ lực lượng chữa cháy kịp thời cứu 7 người trong gia đình thoát nạn

Lúc 18 giờ 25 phút, công an phường, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân đã dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người dân đã dùng búa phá mái tôn để luồn thang cho những người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ra ngoài. Hành động này ngay lập tức được nhiều người tán dương, bày tỏ 2 người đàn ông như "anh hùng" đời thường. Chỉ ít phút sau, những người mắc kẹt đã được ra ngoài an toàn.

Anh Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm thứ 2 ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội), một trong những người có mặt tại hiện trường, cũng đã tích cực hỗ trợ đưa người gặp nạn sang nhà bên cạnh.

Khu vực người dân đưa các nạn nhân mắc kẹt sang nhà bên cạnh



Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ điều trị cho các nạn nhân thông tin, tới sáng 25-3, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, không bị suy hô hấp nhờ được cấp cứu kịp thời và thở oxy sớm.

GIA KHÁNH