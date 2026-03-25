Hơn 10 căn nhà ven sông ở Cà Mau bị lửa thiêu rụi trong đêm

Đến 9 giờ sáng 25-3, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm hơn 10 căn nhà ven sông ở xã Tân Tiến bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, lửa bùng phát từ căn nhà kinh doanh tôm, cua và ống nước của ông Đỗ Hoàng Khải (ấp Vàm Đầm, xã Tân Tiến). Sau đó, lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà liền kề cặp mé sông Vàm Đầm, cách chợ Vàm Đầm khoảng 900m.

UBND xã Tân Tiến đã huy động lực lượng công an, quân sự xã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ tích cực dập lửa; đồng thời báo cáo đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Cà Mau.

Hiện trường vụ cháy

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ. Các căn nhà chủ yếu xây dựng tạm bằng gỗ, mái tôn nên lửa lan nhanh. Đến 3 giờ 30 cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Tiến, hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi hơn 10 căn nhà của các hộ dân kinh doanh hải sản, ăn uống.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Trước mắt, UBND xã Tân Tiến hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường.

TẤN THÁI