Xã hội

Mặt trận 6 thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

SGGPO

Ngày 24-3, tại Hà Nội, Cụm thi đua các Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Đại diện Cụm thi đua 6 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: THU PHƯỢNG

Thông tin tại hội nghị cho thấy, một trong những kết quả nổi bật của công tác mặt trận 6 thành phố trong năm 2025 là đã quan tâm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên, những phần quà được trao đi, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia… đã góp phần làm cuộc sống nhân dân ấm áp, nghĩa tình hơn.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận được phát huy mạnh mẽ; mặt trận các cấp tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần vào thành công trong ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt, công tác nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến nhân dân thực hiện kịp thời qua kênh số, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phản ánh.

Tại hội nghị, mặt trận 6 thành phố trực thuộc Trung ương đã thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2026. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận; tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là công tác phối hợp trong xây nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng các thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Đại đoàn kết Nghĩa tình Phản biện Mặt trận Thành phố trực thuộc Trung ương 6 thành phố lớn Hà Nội TPHCM Đà Nẵng Huế Hải Phòng Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn