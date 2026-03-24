Mặt trận 6 thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Đại diện Cụm thi đua 6 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: THU PHƯỢNG

Thông tin tại hội nghị cho thấy, một trong những kết quả nổi bật của công tác mặt trận 6 thành phố trong năm 2025 là đã quan tâm chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên, những phần quà được trao đi, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia… đã góp phần làm cuộc sống nhân dân ấm áp, nghĩa tình hơn.

Bên cạnh đó, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận được phát huy mạnh mẽ; mặt trận các cấp tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần vào thành công trong ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt, công tác nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến nhân dân thực hiện kịp thời qua kênh số, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phản ánh.

Tại hội nghị, mặt trận 6 thành phố trực thuộc Trung ương đã thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2026. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận; tăng cường an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là công tác phối hợp trong xây nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị trong Cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng các thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

LÂM NGUYÊN