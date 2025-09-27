Bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC, bị đề nghị 18-19 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 10-11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt từ 28-30 năm tù. VKS xác định, bị cáo Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Cựu Tổng giám đốc SJC bị đề nghị 28-30 năm tù



Cùng 2 tội danh trên, VKS cũng đề nghị mức án với bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 16-18 năm tù; Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng vàng) 22-24 năm tù; Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16-18 năm tù; Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 14-16 năm tù.

Với tội danh "Tham ô tài sản", VKS đề nghị bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương) 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương) 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) 24 - 30 tháng tù.

Với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng) 8 - 9 năm tù; bị cáo Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri) từ 4 - 5 năm tù; bị cáo Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận) 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC) 24 - 30 tháng tù.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TPHCM. Từ năm 2012, khi Ngân hàng Nhà nước trở thành đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia.

Theo cáo buộc, lợi dụng việc được giao gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng bình ổn giá, Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC, đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt, phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó hơn 11,6 tỷ đồng do chiếm đoạt và gần 95,7 tỷ đồng từ việc làm trái quy định, hưởng lợi bất hợp pháp.

VKS nhận định, các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật nhưng vì vụ lợi mà vi phạm. Trong đó, bị cáo Hằng là người chỉ đạo, giữ vai trò cao nhất. Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra, đã nộp khắc phục hậu quả (Hằng đã nộp 40 tỷ đồng, Nguyễn Thị Huệ nộp 1 tỷ đồng), có nhân thân tốt, nhiều người có thành tích công tác, gia đình có công cách mạng.

CẨM NƯƠNG