Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng lãnh án 25 năm tù

Ngày 30-9, TAND TPHCM tuyên án đối với bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các đồng phạm trong vụ án gây lũng đoạn thị trường vàng kéo dài gần 3 năm.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại kinh tế nặng nề, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân và ảnh hưởng đến uy tín trong quản lý thị trường vàng.

Cựu Tổng Giám đốc SJC lĩnh án 25 năm tù

Từ tháng 9-2021 đến tháng 9-2024, nhóm gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho Nhà nước và SJC. Bà Lê Thúy Hằng với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đã chiếm hưởng cá nhân hơn 82 tỷ đồng, mức hưởng lợi lớn nhất.

HĐXX xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức, nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, vượt qua sự giám sát của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin xem xét hoàn cảnh quản lý đặc thù của SJC để được giảm nhẹ. Một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Hằng nộp lại hơn 45 tỷ đồng, bị cáo Trần Tấn Phát nộp 5,8 tỷ đồng.

HĐXX ghi nhận nhóm tội “Tham ô tài sản” đã được khắc phục toàn bộ hậu quả, áp dụng mức án dưới khung thấp nhất. Các bị cáo cũng bị buộc bồi thường cho SJC và nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước. Trong đó, riêng bị cáo Hằng phải bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho SJC và nộp thêm hơn 73 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt mức án đối với 16 bị cáo * Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) 8 năm tù về tội Tham ô tài sản, 17 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt 25 năm tù. * Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 15 năm tù. * Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 22 năm 6 tháng tù. * Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù. * Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16 năm tù. * Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm tù. * Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương, Chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù. * Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng SJC 193 Hùng Vương) 3 năm tù. * Trần Hiền Phúc (cựu kế toán trưởng SJC) 3 năm tù. * Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. * Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) 6 năm tù. * Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù. * Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm tù. Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 3 năm tù. Võ Hữu Phú (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm. Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 4 năm.

KIM THỨC