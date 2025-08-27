Đã khôi phục điện cho hơn 70% khách hàng bị ảnh hưởng bão số 5

Sáng 27-8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin: 1,6 triệu trong tổng số 2,3 triệu khách hàng ở 3 tỉnh Bắc Trung bộ bị mất điện do bão, đã có điện trở lại.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo, bão số 5 và mưa gió do hoàn lưu bão đã làm 1,6 triệu khách hàng bị mất điện.

Cập nhật thông tin từ EVN, đến hết ngày 26-8, các đơn vị điện lực đã khôi phục cung cấp điện cho khoảng 70% khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 5 (Kajiki), tương đương 1,6 triệu trong tổng số 2,3 triệu khách hàng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo EVN, toàn bộ khách hàng còn lại sẽ được cấp điện trở lại trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Báo cáo cập nhật lúc 8 giờ ngày 27-8 từ EVN cũng cho biết, các nhà máy thủy điện thuộc EVN vẫn đảm bảo an toàn công trình. Tại thời điểm 7 giờ cùng ngày, có 14 hồ thủy điện đang xả điều tiết theo quy trình, gồm: Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Ialy và Buôn Kuốp.

Về vận hành lưới điện cao áp, bão đã gây ra 3 sự cố trên đường dây 500kV, 4 sự cố trên đường dây 220kV tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng 14 sự cố trên đường dây 110kV ở các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp. Đến chiều tối 26-8, toàn bộ các sự cố này đã được khắc phục, đảm bảo lưới điện vận hành bình thường.

Công nhân điện lực đang tích cực khắc phục lưới điện đứt, đổ do bão số 5

EVN cũng cho biết hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng nhiều phương tiện, thiết bị đã được huy động từ các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và lực lượng chi viện từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung để đẩy nhanh tiến độ khôi phục, sớm cấp điện ổn định trở lại cho người dân và doanh nghiệp.

PHÚC HẬU