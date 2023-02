Ngày 23-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, Hoàng Nhật Tân (27 tuổi, quê Quảng Trị; tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức” và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện tài khoản facebook có tên “Đạt PC” có dấu hiệu bất minh khi đăng tải các bài viết có nội dung cho thuê phòng trọ trên địa bàn TP Đà Nẵng với giá rẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ đối tượng chủ facebook “Đạt PC” là Hoàng Nhật Tân.

Bước đầu, Hoàng Nhật Tân thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tân làm giả CMND mang tên Phan Cảnh Đạt, dán ảnh của mình và sử dụng để lập 2 tài khoản ngân hàng thông qua hình thức online. Tiếp đó, Tân sưu tầm các bài đăng, hình ảnh, video cho thuê trọ của người khác đã đăng trên facebook rồi sử dụng đăng lại trên trang facebook “Đạt PC” hoặc bình luận vào các bài viết với nội dung cho thuê phòng trọ giá rẻ, phòng đẹp để “giăng bẫy” những người đang có nhu cầu. Khi có người hỏi thuê, Tân yêu cầu chuyển tiền cọc trước, sau đó chặn liên lạc.

Từ ngày 13-1-2023 đến ngày 13-2-2023, Tân đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của 13 người với tổng số tiền 16,2 triệu đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Tân chuyển tiền chiếm đoạt được lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Tại cơ quan công an, Tân cũng khai nhận thêm đã sử dụng CMND giả để vay online số tiền 1 triệu đồng và chiếm đoạt.

Hiện Tân được bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.