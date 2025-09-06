Gia Lai sắp đầu tư Trung tâm năng lượng tái tạo 2.300 tỷ đồng

Ngày 6-9, nguồn tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang xúc tiến xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng trên diện tích hơn 23ha.

Đây là dự án trọng điểm, mang tầm chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Theo thiết kế, trung tâm sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gồm: xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời, khu lưu trú, sân đáp trực thăng cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến, trung tâm có thể tiếp nhận khoảng 400 học viên/khóa với đội ngũ hơn 117 giảng viên, cán bộ chuyên môn.

Phối cảnh Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông

Xã Phù Mỹ Đông được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng sạch nhờ tốc độ gió ổn định, bức xạ mặt trời dồi dào và quỹ đất rộng. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai xây dựng khu công nghiệp kết hợp bến cảng mới tại khu vực này, với tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng.

Việc hình thành trung tâm không chỉ tạo hàng trăm việc làm trực tiếp và gián tiếp, gia tăng nguồn thu ngân sách, mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ về nhân lực, giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

NGỌC OAI