Đà Nẵng định vị du lịch bản địa, hướng tới trung tâm lễ hội miền Trung

Các chuyên gia thảo luận về định hướng phát triển Đà Nẵng giai đoạn mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách lưu trú ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%), khách nội địa gần 8,6 triệu lượt (tăng 19%). Doanh thu du lịch đạt gần 41 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 25%, cho thấy sức bật mạnh mẽ sau hợp nhất và sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Còn theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, du lịch thành phố vẫn đối mặt nhiều thách thức: kinh tế toàn cầu bất ổn, lạm phát và căng thẳng địa chính trị gia tăng; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch. Cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, trong khi sản phẩm mới còn ít, các dự án động lực chưa tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét. Một số vấn đề môi trường du lịch như chèo kéo, bán hàng rong vẫn tồn tại, ảnh hưởng hình ảnh “thành phố đáng sống”.

Tuy nhiên, quy mô và nguồn lực sau hợp nhất tạo nền tảng để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng du lịch miền Trung và cả nước. Với các chính sách đột phá như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, cùng hạ tầng đồng bộ và định hướng du lịch xanh, bền vững, thông minh, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế trung tâm du lịch chất lượng cao của Việt Nam.

Theo bà Cao Ngân Hà, Phó Tổng Giám đốc khối Marcom, Tập đoàn Sun Group, để Đà Nẵng phát triển trở thành “Thành phố lễ hội - sự kiện”, cần hội tụ 6 yếu tố then chốt. Thành công chỉ có thể được đảm bảo khi thành phố sở hữu bộ máy quản trị chuyên nghiệp, có tầm nhìn dài hạn, giúp lễ hội không chỉ dừng ở sự kiện mà trở thành di sản văn hóa và kinh tế của Đà Nẵng.

Từ những nền tảng đó, bà Ngân Hà kiến nghị Đà Nẵng định hướng phát triển mô hình du lịch lễ hội gắn với ba trụ cột: văn hóa, tự nhiên và giá trị toàn cầu, tận dụng lợi thế địa hình núi – sông – biển để thiết kế chuỗi sự kiện theo mùa, tạo ra những hành trình trải nghiệm đặc sắc, góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng như một điểm đến lễ hội hàng đầu khu vực.

Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch lễ hội trong giai đoạn mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng cho rằng, trong xu hướng du lịch chuyển hóa và tái tạo, du khách ngày càng muốn trải nghiệm sâu hơn đời sống, văn hóa và bản sắc thật của địa phương. Vì vậy, khai thác giá trị bản địa và di sản phải là định hướng chiến lược, gắn với phát triển bền vững.

Ông đề xuất phân chia Đà Nẵng thành 5 vùng du lịch từ biển, phố cổ, làng văn hóa, trung du đến vùng núi cao, mỗi vùng có sản phẩm bản địa đặc trưng. Việc khai thác chiều sâu không gian “phố – làng – nóc” giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn: từ phố cổ Hội An, làng Trà Quế – Năng Mỹ – An Bàng đến cộng đồng dân tộc Nam Giang.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Đà Nẵng tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid-19, khi xu hướng du lịch xanh và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển mới. Để hiện thực hóa, ông Nguyễn Trùng Khánh đề xuất 7 định hướng trọng tâm cho Đà Nẵng: nâng cấp hạ tầng và kết nối điểm đến; đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu quốc tế như trải nghiệm, mạo hiểm, MICE, văn hóa, sinh thái và nông thôn; thúc đẩy du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới marketing nội dung trên nền tảng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa đào tạo; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về thuế, đất đai, tín dụng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch phát triển bền vững.

XUÂN QUỲNH