Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Ngày 5-12, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng và khu nhà làm việc của các Ban Quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Buổi diễn tập diễn ra tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác PCCC-CNCH; đồng thời phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy và cứu nạn.

Theo tình huống giả định, lúc 15 giờ 30 ngày 5-12, tại phòng họp tầng 14 (Sở Xây dựng) xảy ra chập điện tại hệ thống dây dẫn âm thanh, gây cháy và nhanh chóng lan sang khu vực lân cận do có nhiều vật liệu dễ cháy. Hệ thống báo cháy tự động kích hoạt và truyền tín hiệu về trung tâm điều khiển.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được điều động tham gia diễn tập

Lực lượng PCCC-CNCH cơ sở lập tức báo động, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho 1.180 người và di chuyển hơn 10 thùng tài sản đến khu vực an toàn. Trong quá trình thoát nạn, một số người bị vấp ngã, chấn thương; một số khác bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc và phải di chuyển ra ban công tầng 4 để chờ hỗ trợ.

Để triển khai phương án thực tập, Công an TP Đà Nẵng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia.

>> Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

PHẠM NGA