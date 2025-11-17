Đưa trung tâm thương mại được đầu tư 20 triệu USD vào hoạt động

Ngày 17-11, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) chính thức khai trương Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng. Đây là dự án trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

MM Supercenter Đà Nẵng được đầu tư 20 triệu USD, là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược mở rộng của MMVN tại thị trường Việt Nam. Công trình tọa lạc tại phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), trên khu đất gần 20.000m², gồm 3 tầng nổi, quy tụ gần 50 thương hiệu trong nước và quốc tế.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM tham dự lễ khai trương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của MM Mega Market Việt Nam trong hành trình hơn 20 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước, khi đơn vị mở rộng mô hình từ chuỗi bán sỉ - lẻ, phát triển thêm trung tâm thương mại đa chức năng, tích hợp các tiện ích mua sắm – ẩm thực - dịch vụ – giải trí. Dự án cũng phản ánh tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự án tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Hòa Khánh, khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Bắc giúp MM Supercenter Đà Nẵng trở thành trung tâm phân phối chủ lực của MMVN tại miền Trung, rút ngắn hành trình hàng hóa, tối ưu logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Công trình là biểu tượng cho định hướng kinh tế xanh và số hóa của MM Mega Market tại Việt Nam. Trung tâm đạt chuẩn Công trình xanh EDGE Advanced của IFC nhờ áp dụng loạt giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải như chiếu sáng thông minh, thiết bị tiết kiệm nước, vật liệu cách nhiệt và hệ thống quản lý năng lượng tự động, giúp giảm đáng kể điện – nước tiêu thụ và carbon từ vật liệu. Cùng với đó, MMVN triển khai chuyển đổi số toàn diện qua thanh toán không tiền mặt, quản lý dữ liệu khách hàng theo thời gian thực và nền tảng mua sắm MM Click & Get.

Trung tâm có hơn 90% sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ trong nước. Khu vực OCOP và đặc sản địa phương trưng bày hơn 100 mặt hàng nổi bật.

Trước đó, MMVN đã ký kết với phường Hòa Khánh và phường Hải Vân để đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối hiện đại.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan trung tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án đồng thời tạo thêm gần 500 việc làm, góp phần thúc đẩy hạ tầng thương mại – dịch vụ và tạo động lực mới cho thị trường bán lẻ miền Trung.

Tại lễ khai trương, MMVN cùng các công ty thuộc Tập đoàn TCC/BJC và đối tác nhà thầu đã trao tặng 425 triệu đồng cho UBND TP Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tin liên quan Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ số khu vực

XUÂN QUỲNH