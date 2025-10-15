Xã hội

Đô thị

Đà Nẵng: Khởi công dự án kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ

SGGPO

Ngày 15-10, tại phường Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (thuộc UBND TP Đà Nẵng) tổ chức khởi công công trình Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư.

Theo địa phương, khu vực bờ Bắc sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) trong những năm qua thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lớn. Điều này gây xói lở nghiêm trọng bờ sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Đặc biệt, đợt mưa lũ năm 2024 đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân luôn trong tình trạng bất an.

DJI_20251015151259_0290_D.JPG
Sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà bị sạt lở gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trước thực tế đó, việc đầu tư dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ hạ tầng đô thị và môi trường sinh thái bền vững.

Số vốn thực hiện hạng mục kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị gần 95 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ 15-10-2025 đến 11-6-2026. Trong đó gồm các hạng mục xây dựng 1,1km kè bờ sông vững chắc, chống sạt lở; 1,4km đường giao thông đô thị rộng 13,5m, hình thành kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ…

15-10-khoi-cong-du-an-ke-chong-sat-lo-song-tam-ky.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, công trình không chỉ là một hạng mục xây dựng đơn thuần, mà là biểu tượng cho tình thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó. Là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng xanh hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn.

Qua đó, ông Trần Nam Hưng đề nghị liên danh nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nguồn lực, thiết bị, nhân lực chất lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, xứng đáng với kỳ vọng của chính quyền và nhân dân. Ông cũng mong nhân dân trong khu vực dự án đồng lòng, chia sẻ, ủng hộ để công trình sớm hoàn thành, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Sông Tam Kỳ Hương Trà Bờ sông Sạt lở Tam Kỳ Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn