Đà Nẵng: Khởi công dự án kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ

Theo địa phương, khu vực bờ Bắc sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) trong những năm qua thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lớn. Điều này gây xói lở nghiêm trọng bờ sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Đặc biệt, đợt mưa lũ năm 2024 đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân luôn trong tình trạng bất an.

Sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà bị sạt lở gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trước thực tế đó, việc đầu tư dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ hạ tầng đô thị và môi trường sinh thái bền vững.

Số vốn thực hiện hạng mục kè sông và đường dọc kè với tổng giá trị gần 95 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ 15-10-2025 đến 11-6-2026. Trong đó gồm các hạng mục xây dựng 1,1km kè bờ sông vững chắc, chống sạt lở; 1,4km đường giao thông đô thị rộng 13,5m, hình thành kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ…

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, công trình không chỉ là một hạng mục xây dựng đơn thuần, mà là biểu tượng cho tình thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó. Là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng xanh hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn.

Qua đó, ông Trần Nam Hưng đề nghị liên danh nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nguồn lực, thiết bị, nhân lực chất lượng, áp dụng công nghệ tiên tiến. Đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, xứng đáng với kỳ vọng của chính quyền và nhân dân. Ông cũng mong nhân dân trong khu vực dự án đồng lòng, chia sẻ, ủng hộ để công trình sớm hoàn thành, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

