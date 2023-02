Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác đi Canada lao động bằng visa du lịch

Ngày 28-2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.V. (42 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.