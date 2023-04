Đà Nẵng: Một bé trai tử vong sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình

Trưa 4-4, trao đổi với Báo SGGPO, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong sau khi gửi tại nhóm trẻ gia đình đang được công an quận Liên Chiểu phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Đà Nẵng, công an Phường Hòa Hiệp Nam và lực lượng liên quan khác tiến hành điều tra.