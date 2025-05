Đà Nẵng ra quân cao điểm trấn áp tội phạm đường phố

Sáng 15-5, Công an TP Đà Nẵng chính thức ra quân thực hiện Đợt cao điểm trấn áp, truy quét tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố, diễn ra từ ngày 15-5 đến 15-7-2025.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ là một trong đơn vị chủ chốt trong đợt cao điểm Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo kế hoạch, đợt cao điểm nhằm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt là các hành vi trộm cắp, móc túi, cướp giật, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Trong đó, nhóm tội phạm đường phố phấn đấu giảm đến 50% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đặt mục tiêu đạt trên 80%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95%.

Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng cùng phương tiện chuyên dụng sẵn sàng ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm đường phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lực lượng Công an sẽ tăng cường tuần tra, chốt chặn từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau tại các tuyến đường trọng điểm như Bạch Đằng, Trần Phú, 2-9, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, đèo Hải Vân... Bên cạnh đó, 100% đối tượng trong diện quản lý sẽ được kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm ma túy và ký cam kết không tái phạm.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an TP Đà Nẵng tham gia lễ ra quân sáng 15-5. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Công an thành phố cũng đặt mục tiêu giảm 10% tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), đồng thời ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, sử dụng shisha, bóng cười nơi công cộng và các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Lực lượng Công an và dân phòng tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trung tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Lực lượng Công an cần bám sát địa bàn, xác định rõ các nhóm đối tượng nguy cơ cao để chủ động phòng ngừa, xử lý. Đồng thời, huy động sự phối hợp của cả hệ thống chính trị nhằm triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh thành phố an toàn, văn minh, đáng sống.

XUÂN QUỲNH