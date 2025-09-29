Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần cảnh giác cao độ trước nguy cơ lũ lớn sau bão số 10

Sáng 29-9, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10, đã có cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các ban ngành và địa phương về cơn bão số 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong công tác ứng phó bão số 10. Các cơ quan dự báo đã làm rất tốt, đưa ra nhận định kịp thời, chính xác về cơn bão. Đây là một cơn bão mạnh, phức tạp, di chuyển nhanh với quỹ đạo khó lường, có lúc tốc độ lên đến 40km/h, thay đổi hướng đột ngột, hoàn lưu rộng, tồn tại kéo dài tới 8 tiếng.

Phó Thủ tướng biểu dương các đơn vị thủy điện trong việc vận hành các hồ chứa, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du; đồng thời yêu cầu tiếp tục chủ động đóng - mở hồ chứa hợp lý, đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, bước đầu ghi nhận thiệt hại chủ yếu tập trung vào nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu và một số công trình hạ tầng như nhà cửa, trường học, bệnh viện, điện, viễn thông… Tuy nhiên, hiện chưa thể đánh giá đầy đủ khi hoàn lưu bão vẫn còn tác động, đặc biệt tại Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là hai địa phương có nguy cơ lũ lớn, cần cảnh giác cao độ, chú trọng đến các tuyến đê xung yếu để kịp thời xử lý sự cố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, với nhà cửa tốc mái, hư hỏng liên quan đến các hộ chính sách, cơ sở giáo dục, y tế, công sở, các địa phương phải khẩn trương phân công lực lượng hỗ trợ khắc phục, đồng thời có ngay giải pháp về vật chất, tài chính để người dân sớm ổn định đời sống. Công tác đánh giá thiệt hại nông nghiệp cần được triển khai nhanh, đề xuất hỗ trợ kịp thời, phát huy tinh thần “chủ động tại chỗ”. Về đê điều, những đoạn xung yếu, xuống cấp nghiêm trọng cần được đưa vào danh mục ưu tiên để kiến nghị kiên cố hóa, kết hợp với hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực chống chịu lâu dài.

Phó Thủ tướng khẳng định, Sở Chỉ huy tiền phương trong bão số 10 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau cuộc họp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp báo cáo, đề xuất phương án xây dựng cơ chế phòng chống thiên tai theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, bài bản hơn.

DUY CƯỜNG