Đà Nẵng thành điểm hẹn toàn cầu với IRONMAN toàn phần 2026

Ngày 23-9, tại Đà Nẵng, Tập đoàn IRONMAN tổ chức họp báo chính thức công bố thông tin Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai giải 3 môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mới trên bản đồ những giải đấu sức bền hàng đầu thế giới.

IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng- một giải đấu quen thuộc đã duy trì từ năm 2015.

Theo công bố, đường đua IRONMAN toàn phần diễn ra vào ngày 10-5-2026 tại TP Đà Nẵng gồm 3 nội dung: bơi 3,8 km tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180 km qua cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp, cầu Thuận Phước và những cánh đồng ngoại ô; chạy bộ 42,2 km dọc bờ biển Mỹ Khê với đích đến tại Công viên Biển Đông.

Những vận động viên xuất sắc sẽ giành suất tham dự giải vô địch thế giới IRONMAN 2026.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc Đà Nẵng vinh dự được chọn đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên của Việt Nam vào năm 2026 là cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại, năng động, thân thiện đến bạn bè năm châu.

“Chúng ta đã có một thập kỷ đáng tự hào với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Và giờ đây, hành trình mới sẽ bắt đầu với cự ly toàn phần IRONMAN. Đây là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế và cũng là động lực để thành phố nuôi dưỡng phong trào thể thao cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng hệ sinh thái thể thao bền vững cho thế hệ mai sau”, bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Theo bà Karen Matthews, đại diện IRONMAN Asia, năm 2026 sẽ là cột mốc lịch sử khi Đà Nẵng lần đầu đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần, kỷ niệm 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam. Đường đua mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, hòa quyện với sự hiếu khách và cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Đây không chỉ là cuộc đua, mà còn là lễ hội sức bền, nơi mỗi vận động viên viết nên câu chuyện “Không gì là không thể”.

