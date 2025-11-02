Xã hội

Đà Nẵng: Thông tin “bà cụ mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt” là sai sự thật

Ngày 2-11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết đang làm rõ vụ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về một cụ bà bị cô lập, nhiều ngày không ăn uống do ngập lụt.

Trước đó, ngày 1-11, trên Facebook lan truyền đoạn video ghi hình cụ bà V.T.C. (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) kèm nội dung cho rằng bà bị nước lụt cô lập, “mấy ngày không ăn uống”, gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, Công an xã xác định tài khoản Facebook tên L.T.H. (SN 1997, trú cùng địa phương) là người đăng video. Làm việc với cơ quan chức năng, bà L.T.H. thừa nhận đã đưa thông tin sai sự thật.

Thực tế, cụ V.T.C. đã được chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa và nhu yếu phẩm trong suốt thời gian xảy ra mưa lũ.

Hiện Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA

