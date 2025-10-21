Người dân Đà Nẵng xếp hàng mua thực phẩm, chủ động ứng phó bão số 12

Tối 21-10, nhiều người dân TP Đà Nẵng đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm, nhu yếu phẩm tích trữ nhằm chủ động ứng phó bão số 12 và đợt mưa lớn kéo dài sắp tới.

Người dân chen chân nhau mua thực phẩm tích trữ trước bão số 12

Ghi nhận tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh và siêu thị mini khu vực phường Hòa Khánh, hàng trăm người dân xếp hàng mua thực phẩm dự trữ cho những ngày mưa bão sắp tới. Các quầy thịt, cá, tôm, trứng… luôn trong tình trạng quá tải, nhiều mặt hàng hết sớm. Khu vực rau củ và các gian hàng đồ khô như mì gói, phở, hủ tiếu… cũng liên tục cháy hàng.

Nhiều quầy thực phẩm cháy hàng khi lượng khách tăng đột biến

Phường Hòa Khánh là địa bàn thường xuyên bị ngập lụt nên người dân càng chủ động hơn trong việc tích trữ lương thực, nước uống.

Các quầy hàng luôn trong tình trạng đông đúc

“Nghe dự báo bão và mưa lớn, sau giờ tan làm tôi tranh thủ đi mua đồ dự phòng. Một số mặt hàng hết từ sớm nên phải ghé nhiều cửa hàng mới đủ”, chị Trần Thanh Ngân (phường Hòa Khánh) chia sẻ.

Người dân xếp hàng chờ thanh toán sau khi mua sắm

Chỉ sau vài giờ lên kệ, nhiều mặt hàng đã được người dân mua sạch

Theo dự báo, từ đêm 22 đến ngày 27-10, Đà Nẵng sẽ có mưa rất lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất điện cục bộ, UBND TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu trong 3 ngày để ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.

PHẠM NGA