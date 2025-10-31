Đắk Lắk: Bắt một phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo 4,8 tỷ đồng

Ngày 31-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Minh Hòa (sinh năm 1993, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hòa giữ chức phó phòng giao dịch chi nhánh của một ngân hàng đặt tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 5-2024, Hòa tham gia đầu tư tài chính trên mạng và thua lỗ với số tiền lớn. Để có tiền tiếp tục đầu tư tài chính trên mạng, Hòa gặp chị D. (sinh năm 1990, trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) vay tiền và nói dùng để đáo hạn cho khách hàng.

Tin tưởng Hòa đang là phó phòng giao dịch chi nhánh của một ngân hàng nên chị D. đã tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tống đạt lệnh bắt đối với Tống Minh Hòa

Toàn bộ số tiền này, ông Hòa đã dùng để trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng và bị thua lỗ hết. Khi mất khả năng trả nợ, Hòa đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MAI CƯỜNG