Sẽ xử lý nghiêm những thông tin sai sự thật về mưa lũ ở Đắk Lắk

Ngày 21-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về mưa lũ, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 20-11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đập Đồng Cam (xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk). Cùng ngày, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin lan truyền về việc đập thủy điện Buôn Tua Srah đang không an toàn, gây hoang mang cho nhân dân vùng hạ du.

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật

Ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị điều hành thủy điện Buôn Tua Srah) khẳng định tất cả các thiết bị và công trình thủy điện Buôn Tua Srah đều trong tình trạng làm việc an toàn và ổn định. Công ty luôn thực hiện công tác quan trắc, tính toán và cung cấp thông số vận hành hồ chứa đến các cơ quan chức năng đầy đủ và kịp thời theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk và phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hồ chứa.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Tối 20-11, tại xã Đray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) cũng xuất hiện thông tin cầu cứu trên mạng xã hội với nội dung: “cần đội cứu hộ ở buôn Knao gấp, nước đã dâng lên tới nhà dân… còn trẻ nhỏ và người già vẫn kẹt trong buôn”. Trước sự việc, lực lượng chức năng và Công an xã Đray Bhăng đã nhanh chóng có mặt tại buôn Knao để triển khai cứu hộ. Tuy nhiên, ghi nhận tại khu vực này nước lũ vẫn chưa ảnh hưởng đến nhà dân.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

MAI CƯỜNG