Đắk Lắk: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Lực lượng chức năng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân

Do ảnh hưởng cơn bão số 13 (Kalmaegi), khu vực phía Đông tỉnh đã có mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày 15-11 đến 20-11, mưa rất lớn xảy ra trên diện rộng với lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 400-1.000 mm, một số khu vực có mưa lớn hơn 1.100 mm. Lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Sêrêpốk đều vượt mức báo động 3, đặc biệt trên sông Ba vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập chưa thể tiếp cận, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Tính đến ngày 20-11, mưa lớn đã khiến 19 người chết, 6 người mất tích, hơn 400 lượt nhà hư hỏng hoàn toàn, hơn 13.800 nhà bị tốc mái và hư hỏng. Ngoài ra, có hơn 85.700 lượt nhà bị ngập, hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng đang sơ tán người dân ở xã Tuy An Bắc

Cụ thể, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

MAI CƯỜNG