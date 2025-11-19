Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đảm bảo lương thực cho người dân vùng lũ

Sáng 19-11, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các vùng ngập nặng của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ lo ngại khi trực tiếp chứng kiến nước lũ đang tiếp tục dâng cao tại nhiều xã, phường và còn nhiều hộ dân chủ quan chưa chịu rời khỏi khu vực nguy hiểm.

dasua-51.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra khu vực ngập nặng tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, sáng 19-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn ngay trong ngày. Tính mạng người dân là ưu tiên cao nhất, yêu cầu địa phương huy động thêm ca nô, tàu thuyền cứu hộ; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, Quân khu 5 phối hợp địa phương chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm an toàn, tăng cường hỗ trợ lương thực, thuốc men cho người dân. Về vận hành hồ chứa, phải tuân thủ quy định của Bộ NN-MT và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

dasua-.jpg
Nhiều khu dân cư tại phường Tây Nha Trang bị cô lập. Ảnh: HIẾU GIANG
