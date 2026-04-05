Đàn cá voi khoảng 100 con “trình diễn” ngoạn mục gần đảo Phú Quý

Đàn cá voi khoảng 100 con bất ngờ xuất hiện gần đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), bơi theo ca nô và liên tục lượn trên mặt nước, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp, ngoạn mục giữa biển khơi.

Ngày 5-4, anh Nguyễn Trọng Tấn, hướng dẫn viên du lịch tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cho biết vừa cùng nhóm thợ lặn và ngư dân địa phương ghi lại cảnh một đàn cá voi khoảng 100 con xuất hiện gần bờ, bơi theo ca nô, liên tục lượn trên mặt nước.

Theo nhóm thợ lặn, đàn cá voi được phát hiện tại khu vực cách Hòn Tranh (đặc khu Phú Quý) khoảng 500m. Khi ca nô di chuyển, nhiều con cá voi bất ngờ ngoi lên, bơi sát mũi rồi tung mình khỏi mặt nước. Đặc biệt, khi nghe tiếng reo hò từ nhóm người trên ca nô, đàn cá có xu hướng xuất hiện dày hơn, tạo nên cảnh tượng sống động, hiếm thấy giữa biển khơi.

Thời điểm đó, trên ca nô có nhiều thợ lặn địa phương nên một số người đã nhanh chóng xuống nước để ghi hình. Dù có sự hiện diện của con người, đàn cá voi vẫn giữ trạng thái tự nhiên, tiếp tục bơi lội và di chuyển theo đàn.

Ngư dân địa phương cho biết, việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là rất hiếm. Những hình ảnh ghi lại không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn được xem là “lộc biển”, thể hiện sự may mắn của những người đi biển.

Đáng chú ý, trước khi gặp đàn cá voi khoảng 30 phút, nhóm của anh Tấn còn phát hiện 3 cá voi xanh dài khoảng 17m bơi ngang ca nô.

Theo các ngư dân, sự xuất hiện của cá voi gần bờ là tín hiệu tích cực, cho thấy vùng biển Phú Quý đang có môi trường trong lành, hệ sinh thái ổn định và nguồn thức ăn phong phú.

TIẾN THẮNG