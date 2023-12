Đang đi chợ, người phụ nữ bị đạn bắn trúng ngực

Ngày 18-12, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đang điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ bị thương do trúng đạn chì.

Hai khẩu súng hơi của M. tàng trữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 16-12, tại khu vực chợ Tam Kỳ (thuộc phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) xảy ra vụ việc chị U.T.T. (SN 1968, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) bị thương tích ở ngực, cách vùng cổ 10cm nghi do trúng đạn chì. Sau đó chị T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.



Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cử lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Phước Hòa, An Phú truy xét nhanh.

Qua truy xét xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn M. (sinh năm 1989, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ). M. đã thừa nhận vào lúc 8 giờ ngày 16-12 có hành vi dùng súng hơi thể thao bắn thử tại nhà hướng về phía chợ Tam Kỳ (cách khoảng 600m).



Số lượng đạn chì thu giữ từ chỗ M. cất giấu

Việc bắn thử nghi đã trúng người chị T.. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng thể thao (hơi) và 356 viên đạn chì loại nhỏ, 200 viên đạn chì loại lớn.



Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Phước Hòa tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

NGUYỄN CƯỜNG