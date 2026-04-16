Đang giao lưu trực tuyến "Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026"

Báo SGGP tổ chức giao lưu trực tuyến “Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026” vào hôm nay (16-4), từ 9 đến 11 giờ, nhằm giúp thí sinh cập nhật những điểm mới về quy chế và phương thức tuyển sinh.

Năm 2026, Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT (quy chế tuyển sinh) có nhiều thay đổi với hàng loạt điểm mới: các trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển, xét tuyển đối tượng dự bị đại học); giảm 50% điểm cộng với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - không sử dụng đồng thời vừa quy đổi vừa cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như năm 2025; thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (riêng ngành sư phạm chỉ xét tối đa 5 nguyện vọng); tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp của tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm; xét điểm học bạ THPT phải đủ 6 học kỳ.

Với những thay đổi của quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh của nhiều đại học, trường đại học trong năm 2026 cũng có nhiều điều chỉnh về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ thứ năm, ngày 16-4-2026.

Khách mời Th.S NGUYỄN CÔNG KỲ, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển giáo dục đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT) Th.S PHẠM QUẢNG TRI, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Th.S NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM Th.S LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến Giao lưu với độc giả Gửi câu hỏi Những quy định về đối tượng thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển có gì thay đổi không thưa ông? So với năm 2025, quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cơ bản ổn định về đối tượng, nhưng năm 2026 được siết chặt hơn về minh bạch, công khai và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo. Tóm tắt quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Điều 8, Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT): 1. Đối tượng được tuyển thẳng Gồm các nhóm chính: - Người có thành tích đặc biệt: Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. - Thí sinh đạt giải cao (nhất, nhì, ba): Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Khoa học kỹ thuật; Nghệ thuật quốc tế; Thể thao quốc tế (Olympic, SEA Games, ASIAD…); Tay nghề khu vực ASEAN, quốc tế Thời gian đạt giải: 3–4 năm tùy lĩnh vực. - Ngành sư phạm mầm non (cao đẳng): Có bằng trung cấp sư phạm loại khá/giỏi. - Đối tượng đặc thù: Người nước ngoài đủ điều kiện; Học sinh học chương trình nước ngoài; Dân tộc thiểu số rất ít người; Người khuyết tật nặng. 2. Ưu tiên xét tuyển Áp dụng cho thí sinh đã đạt ngưỡng đầu vào: - Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng. - Thí sinh đạt: Giải khuyến khích HSG quốc gia; Giải KHKT cấp quốc gia; Huy chương thể thao quốc gia; Giải nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc; Giải tay nghề ASEAN, quốc tế. Hình thức: Cộng điểm hoặc xét ưu tiên theo quy định từng trường. 3. Nguyên tắc thực hiện: Các cơ sở đào tạo tự quy định chi tiết, phải công khai minh bạch (đối tượng, tiêu chí, ngành áp dụng…). Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến Ngành Tâm lý học và Xã hội học hiện nay có nhiều bạn theo học. Hai ngành này ra trường cơ hội việc làm trong tương lai sẽ như thế nào thưa thầy? Chào em, Trong thời đại số hóa, kinh tế phát triển hiện nay, nhiều người cho rằng các nhóm ngành về Khoa học xã hội như Tâm lý học và Xã hội học ít nhận được sự quan tâm. Nhưng càng phát triển, con người càng có nhiều vấn đề về cách giao tiếp, cách quản trị nhân sự, các bệnh tâm lý, các vấn đề xã hội cấp thiết cần được giải quyết. Vì vậy, ngành Tâm lý học và Xã hội học luôn được chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức thực tế theo diễn biến của xã hội và con người hiện đại. Các chứng bệnh về tâm lý, các vấn đề xã hội càng phải được giải quyết để góp phần xây dựng xã hội tốt hơn. Các chuyên gia đang giải đáp thắc mắc cho thí sinh tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Về cơ hội việc làm ngành Tâm lý học: - Làm việc tại các trường học với vị trí phụ trách tâm lý học đường, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; - Trị liệu tâm lý tại các bệnh viện tâm thần, các trung tâm tư vấn trị liệu tâm lý; - Chuyên viên tham vấn tâm lý tại các trung tâm tham vấn tâm lý, đường dây nóng, tổ chức phi chính phủ, kênh truyền thông, trung tâm phát thanh, đài truyền hình; - Chuyên viên quản trị nhân sự kiêm chuyên viên tham vấn tâm lý trong doanh nghiệp, tổ chức; - Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. Về cơ hội việc làm ngành Xã hội học: - Làm việc trong lĩnh vực truyền thông – báo chí: Phóng viên, biên tập viên tại cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản; các tổ chức chính trị – xã hội – đoàn thể có liên quan đến thông tin, truyền thông; tổ chức sự kiện. - Làm việc trong lĩnh vực hành chính công: Làm chuyên viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội. - Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các trung tâm và viện nghiên cứu: Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy, tập huấn các khóa ngắn hạn cho các tổ chức, cộng đồng; làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực xã hội khác nhau. Xin cô cho biết mức học phí năm nay của nhà trường có tăng so với năm 2025 hay không? Mức học phí này có tăng theo từng năm hay ổn định suốt khóa học? Chào Minh Quang! Trường Đại học Tài Chính - Marketing đã công bố mức học phí cho kỳ tuyển sinh năm 2026. So với năm 2025, học phí chỉ tăng từ 5 - 7% tùy theo chương trình đào tạo. Trong đó, chương trình chuẩn là 30 triệu đồng/năm; chương trình đặc thù là 35 triệu đồng/năm, chương trình tích hợp là 47 triệu đồng/năm (riêng ngành kiểm toán là 43 triệu đồng/năm), chương trình tiếng Anh toàn phần là 65 triệu đồng/ năm. Nhà trường cam kết học phí không tăng trong suốt khóa học, trừ khi có định mức tăng theo quy định chung của Nhà nước. Chúc em thành công nhé! Thưa cô, trường hiện có nhiều cơ sở. Khi vào học em được học tại một cơ sở hay phải di chuyển học ở nhiều cơ sở? Trường có ký túc xá hay không và điều kiện được ở ký túc xá như thế nào? Chào Trung Quân Với nội dung em chia sẻ, Trường Đại học Tài chính - Marketing có nhiều cơ sở đào tạo khác nhau, nhiều ngành học và chương trình học như: chương trình chuẩn, chương trình tích hợp, chương trình đặc thù, chương trình tiếng Anh toàn phần, chương trình tài năng và chương trình liên kết quốc tế... để thuận tiện cho người học. Và khi đã bố trí học cơ sở nào, các bạn sẽ học tại cơ sở đó và không chạy cơ sở. Tuy nhiên, các bạn sẽ chuyển cơ sở khi các bạn bị nợ môn và học lại với các chương trình hay các ngành khác. Nhà trường có KTX dành cho sinh viên khi theo học tại trường với điều kiện dành cho các bạn sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, mồ côi cha mẹ.... Chúc em có kỳ thi đạt kết quả cao và trúng tuyển ngành nghề mình yêu thích nhé! Sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing đi thực tế Em giỏi khối tự nhiên và thích khối ngành kỹ thuật nhưng ba mẹ lại hướng em vào khối ngành kinh tế. Xin thầy tư vấn giúp em, trong các ngàng khối kỹ thuật có ngành nào phù hợp với sở thích chịu khó, thích tò mò, khám phá máy móc của em không? Chào Đinh Thành Nam! Nếu em có nền tảng khối tự nhiên tốt, lại thích tìm tòi, khám phá máy móc thì khối ngành kỹ thuật thực sự rất phù hợp với em. Những ngành như Kỹ thuật cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, hoặc Kỹ thuật điện – điện tử đều rất phù hợp với người chịu khó, thích khám phá và làm việc với hệ thống, thiết bị. So với khối kinh tế, các ngành kỹ thuật đòi hỏi tư duy logic, khả năng thực hành và sự kiên trì đúng với những gì em đang có. Tuy nhiên, em cũng nên trao đổi thêm với gia đình bằng cách tìm hiểu rõ cơ hội việc làm, nhu cầu xã hội của các ngành kỹ thuật hiện nay để ba mẹ yên tâm hơn. Nếu có thể, em nên trải nghiệm thực tế trước khi quyết định. Chúc em thành công và hẹn gặp lại em tại giảng đường IUH. Em là người Việt Nam nhưng em cũng chưa hiểu hết ngành Việt Nam học? Có phải là ngành đào tạo tất cả những vấn đề từ cổ chí kim của nước ta hay không? Vậy ra trường làm việc ở những nơi nào? Chào em, khi em chọn ngành Việt Nam học, ngoài kiến thức đại cương thì em sẽ học các kiến thức chuyên ngành về Việt Nam như văn hoá Việt Nam, văn học Việt Nam, phong tục, lễ hội, các vùng miền văn hóa,... và cả các kiến thức liên quan hội nhập thế giới.\ Khi em tốt nghiệp ngành này, em sẽ có cơ hội đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau ví dụ như: Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài, các công ty lữ hành, du lịch; cơ quan văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị – xã hội; các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong – ngoài nước. Làm việc trong cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông, tổ chức sự kiện; hướng dẫn viên du lịch hay quản trị lữ hành tại các công ty du lịch trong cả nước. Thưa thầy, nhóm ngành nghệ thuật của trường năm nay xét tuyển như thế nào? Thi năng khiếu tại trường hay thi ở trường khác để lấy kết quả để xét thưa thầy? Chào em! Nhóm ngành nghệ thuật - mỹ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hiện đang tuyển sinh các ngành: Piano, Thanh nhạc, Biên đạo múa, Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất. Phương thức xét tuyển: Sinh viên xét tuyển kết hợp điểm môn văn hóa và môn năng khiếu. Môn Ngữ văn: Xét điểm học bạ (lớp 10, 11, 12) hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Môn Năng khiếu: Thí sinh có thể dự thi do trường tổ chức (ngày 26-6) hoặc lấy điểm thi năng khiếu từ trường khác. Đặc biệt, trường luôn mở các lớp ôn thi năng khiếu miễn phí trước mỗi đợt thi cho thí sinh. Chúc các em vững tâm thi tốt! Thưa thầy, năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cần chú ý những quy định gì? Chào Lý Thu Nga, Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cần đặc biệt chú ý đến các phương thức và quy định xét tuyển như sau: Tại trụ sở chính TPHCM, trường áp dụng hai phương thức xét tuyển chính. - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp. a) Sử dụng các kết quả sau để xét tuyển: - Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn (TN); - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 (ĐGNL); - Kết quả học tập THPT năm lớp 12, theo tổ hợp môn (HB). b) Thang điểm: 30 điểm Đối với Phân hiệu Quảng Ngãi, trường sử dụng các phương thức xét tuyển tương tự như tại trụ sở chính TPHCM. Tuy nhiên, thí sinh trúng tuyển sẽ học 2 năm đầu tại Quảng Ngãi, sau đó chuyển về TPHCM học các năm còn lại. Trong thời gian học tại Quảng Ngãi, sinh viên được giảm 50% học phí và vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi như sinh viên học tại trụ sở chính. Tiết học thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất tại website tuyển sinh chính thức của trường: https://tuyensinh.iuh.edu.vn/ Chúc em thành công và hẹn gặp lại em tại giảng đường IUH. Ngành Đông phương học chương trình đào tạo có gì hấp dẫn thưa thầy? Nếu em muốn chọn làm quản lý nhân sự hay tư vấn cho công ty nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia... thì chọn học ngành này hay ngành nào khác thưa thầy? Chào em, khi học ngành Đông phương học tại Trường ĐH Văn Hiến, em được lựa chọn 1 trong 2 chuyên ngành là Hàn Quốc học hoặc Nhật Bản học. Chương trình đào tạo hấp dẫn, thu hút rất nhiều các bạn sinh viên. Vì ngoài học ngôn ngữ thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết thì người học còn được học các kiến thức như văn hóa, chính trị, đất nước và con người của đất nước đó. Đối với các bạn có mong muốn đi du học, làm việc hay yêu thích văn hóa Nhật Bản, văn hóa Hàn Quốc thì đây là một ngành học đầy thú vị. Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến trong giờ học lý thuyết Khi người học tốt nghiệp, có thể làm ở nhiều vị trí, trong đó có thể làm ở vị trí nhân sự hoặc tư vấn chuyên môn cho công ty liên doanh, công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty của Nhật Bản và Hàn Quốc. Học ngành Văn học ra là làm nhà văn nhà thơ hay làm được những công việc gì thưa cô? Chào em, học ngành Văn học có thể theo suy nghĩ của nhiều người là nhàm chán, nhưng hiện nay ngành này là ngành Khoa học xã hội thu hút được nhiều thí sinh lựa chọn, bởi khi học ngành này sẽ mở ra cánh cổng khám phá nhiều kho tàng văn học từ cổ đại đến hiện đại, văn học phương tây, văn học Việt Nam. Khi hoàn thành chương trình học thì người học có thể theo định hướng với 3 chuyên ngành: Chuyên ngành Văn học giảng dạy, người học được trang bị kiến thức giảng dạy, bài giảng, các kỹ năng thuyết trình, giảng dạy. Khi tốt nghiệp có thể giảng dạy môn Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, Tiểu học hoặc có thể học sau Đại học để giảng dạy bậc Đại học. Tuy nhiên, với chuyên ngành này, các bạn còn phải học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để có thể đi giảng dạy. Chuyên ngành Văn học truyền thông, người học được trang bị kiến thức về truyền thông, biên tập, nghiệp vụ xuất bản. Người học có thể làm việc ở các vị trí như biên tập, sáng tạo nội dung, xuất bản... Chuyên ngành Văn học văn phòng, người học được trang bị các kiến thức về hành chính văn phòng, nghiệp vụ văn phòng. Có thể làm việc các vị trí hành chính văn phòng, quản trị hành chính... Với ngành sư phạm và khối ngành sức khỏe, năm nay bộ có quy định điểm sàn hay không? Riêng xét tuyển khối ngành sư phạm có những điểm gì thí sinh phải lưu ý thưa ông? Năm 2026, Bộ GD-ĐT vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn - công bố vào ngày 8-7-2026) đối với: · Khối ngành sư phạm (đào tạo giáo viên) · Khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề Mở rộng thêm khối ngành đào tạo pháp luật. Trong đó: · Bộ GD-ĐT quy định điểm sàn ngành sư phạm · Ngành sức khỏe: Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Y tế quy định điểm sàn Điều này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đặc thù. Lưu ý riêng với ngành sư phạm, thí sinh cần đặc biệt quan tâm một số điểm sau: - Phải đạt ngưỡng điểm sàn do bộ quy định: Đây là điều kiện bắt buộc, kể cả khi xét bằng kết quả học tập bậc THPT. - Điểm chuẩn thường cao hơn mặt bằng chung: Do chỉ tiêu có hạn, nhu cầu đăng ký cao và yêu cầu chất lượng đầu vào cao. - Kèm điều kiện về học lực THPT nếu xét bằng học bạ: xếp loại học lực theo quy định, hạnh kiểm. - Được hưởng chính sách hỗ trợ (NĐ 116/2020/NĐ-CP): Miễn/giảm học phí, hỗ trợ sinh hoạt 3.63 triệu/tháng tính cho 10 tháng/năm. 