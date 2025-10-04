Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu TPHCM dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài liệt sĩ Võ Thị Sáu

Ngày 4-10, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương các anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng v ũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn đại biểu cũng đến Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là địa chỉ đỏ để người dân và du khách gần xa đến tưởng nhớ, thăm viếng, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Hoạt động nhân Lễ phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” lần thứ 3 năm 2025 do Hội LHPN TPHCM tổ chức.

