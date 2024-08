Đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

Chiều 9-8, Công an TPHCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực VH-TT.