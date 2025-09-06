Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai đất nước

Sáng 5-9, lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở GD-ĐT trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

“80 năm qua, như một phép màu”

Từ 8 giờ, lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục được kết nối với các trường học trong cả nước. Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh cả nước cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra, mang đến cảm xúc thiêng liêng cho hàng triệu thầy cô và học sinh.

Đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, lễ khai giảng và kỷ niệm hơn một sự kiện hay nghi lễ, đây chính là một hoạt động thể hiện tính thống nhất và tinh thần dân tộc trong giáo dục.

Niềm vui ngày khai giảng của cô trò Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (TPHCM). Ảnh: Hoàng Hùng

Điểm lại các dấu mốc trong hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu: từ chỗ gần 95% người không biết chữ, tầng lớp trí thức “thưa thớt như lá mùa thu”, ngành giáo dục hoàn thành phổ cập từ trẻ 5 tuổi tới hết lớp 9. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có thành tích tốt nhất trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Hiện cả nước có trên 52.000 trường học phổ thông với 26 triệu học sinh, 1,6 triệu nhà giáo, hơn 1.000 trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Nhiều thầy cô ưu tú, có những ngành, trường của Việt Nam không kém thế giới. “80 năm qua, như một phép màu. Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của GD-ĐT”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chia sẻ.

“Tư lệnh” ngành Giáo dục xúc động cho rằng, 80 năm qua, không có tấm bia nào ghi tạc hết được sự hy sinh cống hiến, công sức, trí tuệ và tình cảm của hàng triệu nhà giáo đã dành cho các thế hệ học trò. Công lao này, ơn này chỉ có thể tạc vào thời gian trường cửu và trong niềm nhớ ghi của hàng triệu, hàng triệu học trò.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Trần Phú (TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG

“So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục nước nhà còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hứa, Bộ GD-ĐT cùng toàn ngành nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dày thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước.

Phấn đấu sớm phổ cập giáo dục phổ thông

Sinh viên Kiều Tuấn Định (Đại học Bách khoa Hà Nội) vinh dự thay mặt 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ đã xúc động bày tỏ, với tinh thần “Tôi là người Việt Nam”, em mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bởi trong kỷ nguyên mới, Việt Nam muốn sánh vai được với các cường quốc năm châu, tất yếu cần những doanh nghiệp lớn có tầm hoạt động và ảnh hưởng thế giới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chào đón các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: Hoàng Hùng

“Em mong muốn bản thân mình trở nên giàu có, giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ, giàu để có nhiều tiền giúp đỡ đồng bào của mình khi khó khăn. Em muốn đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và muốn khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo, mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ cuộc sống con người”, Kiều Tuấn Định phát biểu. Em mong các bạn học sinh phổ thông sớm chọn cho mình một hướng đi cho tương lai phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, lớn lên cùng đất nước, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Trong những định hướng nêu ra cho ngành Giáo dục, Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu sớm phổ cập giáo dục phổ thông, “vì học phí Nhà nước lo rồi, làm sao để học sinh giảm áp lực thi chuyển cấp, phổ cập giáo dục phổ thông sẽ thanh toán được vấn đề này”. (Mời bạn đọc xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trên trang 2 số báo hôm nay).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bộ GD-ĐT Huân chương Lao động hạng nhất.

NHÓM PV