ĐBSCL cấp tập ứng phó với đỉnh lũ

Ngày 7-10, các cơ quan khí tượng cho biết, lũ trên sông Mê Công đang dâng cao và sẽ đạt đỉnh trong những ngày tới. Để ứng phó với tình trạng ngập sâu hiện các địa phương khu vực hạ lưu đang cấp tập triển khai nhiều giải pháp.

Ghi nhận trong sáng sớm và chiều tối 7-10, tại TP Cần Thơ, nhiều chợ, đường giao thông, nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố ngập nặng gần nửa mét khiến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân đảo lộn. Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) cũng trong tình trạng tương tự. Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ (tỉnh Hậu Giang cũ), nước lũ cùng với thủy triều gây ngập hơn 1km, một số điểm ngập sâu gần 0,5m.

Hiện lực lượng địa phương đang triển khai các phương án cảnh báo nguy hiểm ngập sâu để người dân và phương tiện lưu ý mỗi khi qua lại. Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, đỉnh lũ chính vụ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10. Tại Tân Châu, đạt khoảng 3,60-3,80m, tại Châu Đốc đạt khoảng 3,40-3,60m. Hiện nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc đang tăng với cường suất cao. Nguyên nhân do ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông Mê Công trùng với thời kỳ triều cường.

Trước tình hình trên, nhiều địa phương ở ĐBSCL đang tập trung triển khai các giải pháp ứng phó, kéo giảm thiệt hại. Tại xã An Thạnh (TP Cần Thơ), hai ngày qua, các lực lượng tại chỗ gồm công an, Đoàn thanh niên cùng với người dân tích cực gia cố, be bờ các đoạn đê có nguy cơ sạt lở.

Tại Vĩnh Long, trong ngày 7-10, người dân sống dọc sông Măng Thít (xã Tân Long Hội) tất bật thu hoạch rau màu, cá trong một số ao để tránh ngập úng, thiệt hại cây trồng, vật nuôi trong trường hợp nước sông tràn vào... Lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương có vườn cây ăn trái cần thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao. Nhà vườn nên chủ động thu hoạch sớm các loại trái đã chín, giảm thiểu thiệt hại khi nước lên. Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra các khu vực bờ sông có nguy cơ xảy ra sạt lở để kịp thời cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm và tổ chức di dời dân đến nơi an toàn. Kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình phòng chống thiên tai, tiêu thoát nước…

Người dân các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ kiến nghị chính quyền địa phương cần cập nhật nhanh diễn biến của lũ chính vụ kết hợp với triều cường, sớm đưa ra cảnh báo cụ thể đối với từng khu vực như: các tuyến đường, chợ, các cù lao trên sông… bị đe dọa. Qua đó, giúp người dân chủ động có phương án ứng phó hiệu quả.

