ĐBSCL chủ động phòng chống dịch mùa tựu trường

Tại Long An, ông Phạm Tấn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai phòng, chống dịch mùa tựu trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế tỉnh Long An tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng, trường học và các cơ sở y tế; thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch tại cộng đồng, trường học; tăng cường triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh…

Đảm bảo tốt việc tổ chức tốt thu dung, cách ly, điều trị, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong; phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Rà soát đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vật tư, sinh phẩm, hóa chất, nhân lực,... đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Chủ động, phối hợp cung cấp và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân; vận động các gia đình, phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, theo dõi tình hình sức khỏe cho trẻ em, học sinh trước khi quay lại trường học…

Sở GD-ĐT tỉnh Long An triển khai vệ sinh lớp học sạch sẽ, môi trường học thông thoáng chuẩn bị tốt các khâu phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo sức khoẻ cho học sinh đến trường.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 18-8, tỉnh Long An ghi nhận 1.672 ca bệnh tay chân miệng, 62 ca sởi dương tính, và vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc. Số ca mắc sốt xuất huyết cũng đang có chiều hướng tăng trong những tuần gần đây, tỉnh Long An đã ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Đặc biệt, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tựu trường như: bệnh sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Tiền Giang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới; bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và đủ ánh sáng tại các cơ sở giáo dục, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 1.311 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 26 trường hợp mắc bệnh sởi và 1 trường hợp bệnh ho gà.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã giảm về số ca mắc. Tính đến giữa tháng 8, Vĩnh Long ghi nhận gần 650 ca mắc tay chân miệng. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh do vào mùa tựu trường, bệnh dễ lây lan, đặc biệt ở những nơi tập trung đông trẻ tại trường mầm non. Người dân không chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ.

Các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và TP Cần Thơ, ngành chức năng cũng đồng loạt yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức, chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tựu trường, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên đến trường.

