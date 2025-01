Đề nghị công an xác minh nam thanh niên dùng tay nắm dọc trần tàu Metro 1 để tập thể dục

Ngày 26-1, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết, liên quan vụ việc một nam thanh niên đã dùng tay nắm treo trần và thanh sắt dọc trần toa tàu điện đường sắt đô thị, để làm các động tác như tập thể dục vào ngày 24-1, HURC1 đề nghị Công an TPHCM hỗ trợ chỉ đạo xác minh đối tượng này và làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo HURC1, qua xác minh, nam thanh niên trên nhiều khả năng là thành viên của trang ASHURA-Ultimate Calissthenics Team (số điện thoại của trang là 032 754 9682, email ashuracalisthenicsteam@gmail.com).

Thanh niên trên đã nhiều lần thực hiện các hành động như thế này trên các chuyến tàu số hiệu 1401, hướng từ ga Bến Thành đi ga Bến xe Suối Tiên và tàu số hiệu 1602, hướng từ ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành.

Hành động này của thanh niên nói trên gây bức xúc cho hành khách xung quanh vì khoang tàu là không gian công cộng, các tay nắm được lắp đặt để giúp hành khách giữ thăng bằng trong lúc tàu chạy, không phải để tập thể dục hay trình diễn.

Các hành động đu người trên các tay nắm và các cột trên tàu điện Metro là hành động gây nguy cơ mất an toàn cho người thực hiện và hành khách xung quanh. Trong khi trên tàu vào thời điểm khá đông hành khách và có nhiều người đang ngồi ở ghế phía dưới.

Căn cứ điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, theo đó, gây mất trật tự công cộng là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây mất trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 30-12-2022 UBND TPHCM ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Căn cứ Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 20-12-2024 UBND TPHCM về việc đưa vào vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên (Metro 1).

HURC1 kính mong sự hợp tác quý báu từ phía cơ quan chức năng và mong sớm nhận được kết quả xử lý đối với trường hợp nêu trên.

QUỐC HÙNG