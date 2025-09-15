Đề nghị xử lý TikToker "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị

Ngày 15-9, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết đã có văn bản gửi Sở VH-TT TPHCM đề nghị xác minh, xử lý một nam TikToker có hành vi phát tán nội dung phản cảm, xúc phạm phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Chủ kênh TikToker đăng tải clip "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Theo cơ quan chức năng, chủ tài khoản TikTok tên T.T.Đ. (trú tại TPHCM), sở hữu kênh với hơn 80.000 lượt theo dõi và 1,2 triệu lượt xem, đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người này đi bộ trên cầu Trường Tiền (TP Huế), vừa đi vừa phát ngôn mang tính miệt thị, khuyên mọi người “không nên lấy vợ người Huế và Quảng Trị”.

Đáng chú ý, trong đoạn clip, người này còn sử dụng nhiều lời lẽ tục tĩu, phản cảm, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, clip đã nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích, lên án hành vi phân biệt vùng miền và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN THẮNG